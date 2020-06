Gilmar Mendes é sorteado relator de ação do MP sobre foro privilegiado de Flávio Bolsonaro

Ação apresentada ao STF pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tentar derrubar decisão que reconheceu foro privilegiado a Flávio Bolsonaro edit

247 - O ministro do STF Gilmar Mendes foi sorteado nesta terça-feira (30) relator de ação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que reclama da decisão que reconheceu foro privilegiado ao senador Flávio Bolsonaro no caso da rachadinha. Com informações de Gabriela Coelho, da CNN.

Há também no Supremo uma ação de autoria do partido Rede Sustentabilidade no mesmo sentido, sob a relatoria do decano da Corte, ministro Celso de Mello.

O ministro Gilmar Mendes, do STF, foi sorteado para decidir sobre uma reclamação apresentada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) para tentar derrubar a decisão que reconheceu foro privilegiado ao senador Flávio Bolsonaro. Na @CNNBrasil! Liga aí! June 30, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.