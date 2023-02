Gilmar Mendes manda Pacheco se posicionar sobre abertura da CPI do terrorismo bolsonarista

Ministro do STF acatou mandado de segurança da senadora Soraya Thronicke e deu 10 dias para presidente do Senado se manifestar sobre abertura da CPI na Casa edit

247 - O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, se manifeste em até 10 dias sobre a abertura da CPI destinada a investigar os atos terroristas bolsonaristas de 8 de janeiro em Brasília, informa a CartaCapital.

A determinação de GIlmar atende a um mandado de segurança impetrado pela senadora Soraya Thronicke (União-MS), autora do documento que pede a instalação da CPI. Ela alega que Pacheco foi omisso “ao postergar de forma injustificada de seu do dever de processamento e consequente instalação” do colegiado.

38 senadores assinaram o requerimento, o que representa um número de 11 senadores acima do necessário para a abertura da CPI. Ocorre que a maioria dos senadores que assinaram estão na base do governo Lula (PT), que abandonou a ideia de instalar a CPI.

O próprio ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, já se manifestou publicamente contrário à CPI , afirmando que as autoridades competentes já estão investigando o episódio e, portanto, não existe necessidade de que os parlamentares se envolvam no caso.

