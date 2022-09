Gleisi: '18 dias nos separam da vitória em primeiro turno'

"Falta bem pouquinho para a gente ganhar essa eleição no primeiro turno”, disse a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, em evento com Lula edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), pediu que a militância e a sociedade se mobilizem para assegurar a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já no primeiro turno da eleição presidencial.

“Precisamos ter Lula e Alckmin [Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice] na Presidência, e faltam 18 dias para essa eleição. O que é a coisa mais importante que temos que fazer agora? Campanha, pedir voto, mobilizar a sociedade. Se a gente não fizer isso, nossos sonhos vão ficar na intenção”, disse Gleisi nesta quarta-feira (14), durante participação no evento Cooperativismo e Economia Solidária com Lula, realizado em São Paulo.

“Precisamos arregaçar as mangas, cada um de nós, cada um de vocês se tornar essa chapa, se tornar Lula. São 18 dias que nos separam da vitória. Uma vitória que com mais 3% [três pontos percentuais] vai se dar no primeiro turno e livrar o Brasil dessa desgraça que está vivendo. Nesses próximos 18 dias nós precisamos fazer campanha”, destacou.

“É campanha eleitoral, é Lula, é Alckmin, são os nossos candidatos. Em cada estado nós temos um time, e precisamos eleger esse time para mudar o Brasil. Falta bem pouquinho, 2%, 3% para a gente ganhar essa eleição no primeiro turno”, completou.

