Gleisi: Apoio do PT a Baleia não significa que MDB não tenha sido protagonista no golpe de 2016

247 - Segundo a deputada federal e presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann (PR), o apoio do partido a Baleia Rossi (MDB-SP) na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados não apaga o fato do MDB ter sido um dos protagonistas do golpe de 2016, que depôs a presidente Dilma Rousseff.

Conforme reportado no Uol, Gleisi vê que, apesar do apoio, isso “não quer dizer que nós achamos que eles não deram o golpe”.

Para Gleisi, o apoio do PT a Baleia foi determinado como uma forma de “contenção de danos”, diante do término iminente de políticas de renda emergencial e da incerteza sobre a questão da vacina contra a Covid-19 no Brasil.

“A Câmara tem que retomar o protagonismo que teve no início da pandemia”, acrescentou.

