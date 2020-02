Gleisi reage a ataque de Heleno ao Congresso e diz que ele será convocado

247 - A presidenta do PT, deputada Glesi Hoffmann (PT-PR) respondeu ao general-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, que ameaçou o Congresso Nacional na manhã desta quarta-feira (19). Segundo a parlamentar, o general será convocado a dar explicações no parlamento.

Escreveu Gleisi em seu twitter: "General Heleno, pode dar murro na mesa, falar palavrão, espernear. Mas terá de se explicar, conforme manda a Constituição, ao Congresso Nacional que tanto despreza. Será convocado!" - a referência a murro na mesa evoca o episódio em 2019 no qual Heleno, num café da manhã com jornalistas no Planalto, esmurrou a mesa do defender "prião perpétua" para o ex-presidente Lula.

O general defendeu defendeu que Jair Bolsonaro “convoque o povo às ruas” para afrontar o Congresso. Para Heleno, o acordo feito pelo também general e ministro da Secretaria de Governo, Eduardo Ramos, que permite que os parlamentares controlem parte do orçamento impositivo, é fruto de uma “chantagem” do Congresso e que o fato não deve ser aceito pelo governo.