Governo Lula envia prioridades de 2024 ao Congresso. Foco é distribuição de renda

247 - A Casa Civil enviou nesta segunda-feira (5) ao Congresso Nacional a mensagem presidencial para a abertura do ano legislativo de 2024. O documento indica que uma das prioridades do governo do presidente Lula para o ano será melhorar a distribuição de renda no País.

"O crescimento em 2024 deverá ter maior contribuição da demanda doméstica, puxada por fatores como crescimento real do salário mínimo; políticas sociais de transferência de renda; Plano de Transformação Ecológica; investimentos do Novo PAC; continuidade da retomada dos financiamentos dos bancos públicos; dinamismo do mercado de trabalho; melhoria da renda real; novos cortes na taxa Selic, além do otimismo no ambiente de negócios fruto da construção do Governo no ano passado", diz o texto.

O documento cita 'renda' um total de 80 vezes, e também defende maior tributação sobre as classes mais abastadas. "Ademais, o Governo dialogará com o Congresso Nacional para construir a segunda etapa da Reforma Tributária, focando na tributação sobre a renda".

