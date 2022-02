Gustavo Conde: pesquisa PoderData acende o sinal amarelo na campanha de Lula

Apoie o 247

247 – O linguista e jornalista Gustavo Conde avalia que a pesquisa eleitoral PoderData desta semana , que mostrou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 40 pontos e Jair Bolsonaro com 31 pontos, deve disparar um alerta no campo progressista. "Ela acende o sinal amarelo na campanha de Lula e é preciso reforçar a mobilização", diz Conde. Isso porque, na pesquisa anterior, a vantagem de Lula era de 14 pontos.

Na visão de Conde, não há "salto alto" na campanha do ex-presidente, mas ele considera essencial fortalecer o movimento em busca de novas alianças para tentar garantir uma vitória em primeiro turno. Conde também considera que o PSB, que tem tentado vender caro o apoio ao ex-presidente, pode acabar perdendo o bonde da história.

