Haddad: até quando os democratas suportarão tanta provocação? O dia do fora já chegou!

247 - O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) alertou para a necessidade de se fazer frente aos pedidos de intervenção militar pelo bolsonarismo.

"O verme, mais uma vez, diz a que veio. Até quando os democratas suportarão tanta provocação, sem nada fazer? O dia do fora já chegou!", escreveu o ex-prefeito no Twitter.

Bolsonaristas iniciaram protestos em várias localidades do Brasil pedindo o fim do isolamento social e um novo AI-5. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, pediu a união dos democratas para deter um eventual golpe.

Bolsonaro também compareceu a um ato. "Nós não queremos negociar nada, nós queremos é ação pelo Brasil", disse. "Todos, sem exceção, têm que ser patriotas".

