Haddad critica Maia: centro-direita está à vontade com um extremista chucro no poder

Fernando Haddad condenou indiretamente as declarações do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que disse “não se arrepender do impeachment de Dilma Rousseff” e também que “Bolsonaro não cometeu crimes que justifiquem seu impeachment” edit

247 - O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad usou suas redes sociais nesta terça-feira (4) para condenar indiretamente as declarações do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que disse “não se arrepender do impeachment de Dilma Rousseff” e também que “Bolsonaro não cometeu crimes que justifiquem seu impeachment”.

As críticas de Haddad ocorrem após a participação de Rodrigo Maia no programa Roda Viva, da Rede Cultura, nesta segunda-feira (3), em que o parlamentar disse “não se arrepender do impeachment de Dilma Rousseff” e também que “Bolsonaro não cometeu crimes que justifiquem seu impeachment”.

“Nosso maior problema é que a centro-direita não demonstra nenhum compromisso com a justiça social e nem mesmo com a democracia. Estão à vontade com um extremista chucro no poder”, lamentou Haddad

