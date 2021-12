Haddad: eleger Lula no primeiro turno é a forma mais segura de “sepultar de vez o fascismo pilantra de BolsoMoro”

Apoie o 247

247 - O ex-prefeito de São Paulo e virtual candidato do PT ao governo do estado, Fernando Haddad, disse na manhã desta quarta-feira (01) em um tuíte que eleger Lula já no primeiro turno “é a forma mais segura, talvez a única, de termos uma oposição democrática ao governo, sepultando de vez o fascismo pilantra de BolsoMoro”.

Haddad foi o precursor da aproximação entre o PT e o ex-governador paulista Geraldo Alckmin (de saída do PSDB). Em setembro, os dois reuniram-se e selaram um pacto eleitoral para o segundo turno nas eleições estaduais. Na ocasião, a candidatura de Alckmin ao governo era quase certa, mas agora o nome dele aparece nas cogitações para vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Sempre nos demos bem. Nos encontramos e combinamos de fazer uma campanha civilizada, torcendo para estarmos nós dois no segundo turno. Se não for possível, e o adversário for o candidato do Doria ou o do (Jair) Bolsonaro, espero que contemos um com o apoio do outro", disse Haddad em setembro. "Sempre me dei bem com Haddad. Ele foi prefeito e eu governador e tivemos relação respeitosa, de interesse público", pontuou Alckmin em resposta.

Veja o tuíte de Haddad:

Eleger Lula no primeiro turno é a forma mais segura, talvez a única, de termos uma oposição democrática ao governo, sepultando de vez o fascismo pilantra de BolsoMoro. — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) December 1, 2021

