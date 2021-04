"História do Brasil poderia ter sido diferente" se STF não mudasse critérios para julgar Lula, diz Lewandowski

247 - Em julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (14) sobre as anulações das sentenças contra o ex-presidente Lula na Lava Jato, no âmbito da incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba, o ministro Ricardo Lewandowski criticou o fato de os casos relativos ao petista serem sempre tratados de forma diferente pela Corte.

Após apontar a incoerência no julgamento sobre as anulações das sentenças pelo plenário, e não pela Segunda Turma, o ministro em seu voto afirmou que, caso os processos relativos a Lula não fossem tratados de forma diferente, a história do Brasil poderia, aí sim, ser diferente, visto que Lula talvez não tivesse sido preso e nem ficado de fora das eleições de 2018.

"A história do Brasil poderia ter sido diferente. E talvez os acontecimentos que hoje estamos vivendo no Brasil talvez pudesse ter rumo distinto. Foi uma opção que o Supremo fez e que teve consequências muito sérias. Fosse outra opção, no que diz respeito à organização da pauta, talvez a história do Brasil tivesse seguido um rumo completamente diferente", afirmou.

