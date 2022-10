Ipespe: Lula tem 49% dos votos válidos e mantém chances de vitória em primeiro turno

Em segundo lugar ficou Jair Bolsonaro (PL), com 35%. O ex-presidente também ganha do seu adversário com uma diferença de quase 20 pontos percentuais no segundo turno edit

247 - A pesquisa Ipespe/Abrape, divulgada neste sábado (1º), mostrou o candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 49% das intenções de votos válidos no primeiro turno. Em segundo lugar ficou Jair Bolsonaro (PL), com 35%.

O presidenciável Ciro Gomes (PDT) apareceu na terceira posição, com 8%, e Simone Tebet (MDB) na quarta, com 7%. Soraya Thronicke (União Brasil) e Padre Kelmon (PTB) ficaram com 1% cada.

Na pesquisa divulgada neste sábado, Felipe D’Avila (Novo) e Leonardo Péricles (UP) aparecem com 0%. As outras candidaturas não apareceram no levantamento de intenção de votos válidos.

Segundo turno

O ex-presidente vence Bolsonaro por 59% a 41% nos votos válidos em segundo turno. Nos votos totais, o placar ficou 55% a 38% a favor do petista. Brancos, nulos e os que disseram não votar em candidatura alguma somaram 6%, e não souberam ou não responderam, 1%.

Foram entrevistados 1.100 eleitores por telefone no dia 30 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. O levantamento tem 95,45% de confiança. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-05007/2022.

