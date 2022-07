Isolado, Ciro elogia Lula e sinaliza que esta eleição pode ser sua última

O presidenciável do PDT disse que Lula é “boa pessoa”, com quem “andei a vida inteira” edit

247 - Sentindo seu isolamento político e estagnação nas pesquisas de intenção de voto, o presidenciável do PDT, Ciro Gomes, fez comentários elogiosos sobre o ex-presidente Lula.

Falando durante evento organizado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, na Universidade de Brasília, nesta sexta-feira, 29, o ex-ministro tratou o petista líder nas pesquisas como o "maior líder popular da história do Brasil”.

"Vem o Lula e vai para a cadeia. O maior líder popular da história do Brasil vai para cadeia. E ninguém quebrou uma vidraça, porque as pessoas viram o que estava acontecendo e se sentiram traídas. Eu me senti traído", disse Ciro, ao falar sobre a prisão injusta do petista no âmbito da operação Lava Jato.

Ciro afirmou que seus ataques são direcionados a ideias de Lula, e não ao petista pessoalmente. O presidenciável do PDT disse ainda que Lula é “boa pessoa”, com quem “andei a vida inteira”.

"Nós não vamos dizer que o Ciro atacou o Lula na reunião do SBPC. Eu cansei de dizer que são boas pessoas, eu andei com eles o tempo todo. Eu estou atacando ideias, políticas, equívocos grosseiros", disse.

Há apenas dois dias, durante sabatina na GloboNews, Ciro afirmou que não vê como apoiar Lula em um eventual segundo turno e ainda chamou o petista e seus aliados de corruptos.

Desistência da presidência

Durante sua fala, Ciro também sinalizou que as eleições deste ano podem ser as últimas de sua carreira política.

“Temos que colocar em perspectiva que o Brasil precisa discutir finalmente, de forma inadiável, o modelo econômico”, disse. “Esta é a razão pela qual eu, pela quarta vez, tento ser presidente do Brasil. Claro que, desta vez, chega. Porque, se eu não ganho agora, vou botar a viola no saco, porque eu virei o bico falante, o chato, o destemperado".

Pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira, 28, aponta que Ciro está em terceiro lugar, com 8% das intenções de voto. O ex-presidente Lula (PT) lidera a corrida à Presidência da República com 47%, contra 29% do ocupante do Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro (PL).

