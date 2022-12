'Jamais apoiaria rupturas democráticas', diz comandante da Aeronáutica sobre 'fake news'

Apoie o 247

247 - O comandante da Força Aérea Brasileira, Tenente-Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida Baptista Junior, negou estar disposto a embarcar com Jair Bolsonaro na invocação do artigo 142, como noticiou o colunista Paulo Cappelli, do portal Metrópoles.

Segundo o jornalista, os comandantes do Exército e da Marinha não teriam a mesma disposição. Ele citou "pessoas próximas ao presidente".

"Lamentável o espaço e interpretações erradas que este tipo de mentira consegue ocupar na internet e na mídia dependente de 'likes' para sobreviver. Jamais apoiaria rupturas democráticas" diz o Brigadeiro.

Lamentável o espaço e interpretações erradas que este tipo de MENTIRA consegue ocupar na Internet e na mídia dependente de “likes” para sobreviver.

Jamais apoiaria rupturas democráticas.

O nome do Comandante da Marinha sequer é Carlos Chagas Braga.#FakeNews @Metropoles https://t.co/rmIMdrMiYl — Brigadeiro Baptista Jr (@CBaptistaJr) December 27, 2022

