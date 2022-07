Janones diz que recebeu ligação de Lula e os dois têm encontro marcado

"É política do ódio começando a dar lugar ao diálogo", disse André Janones edit

247 - O presidenciável André Janones (Avante) afirmou, nesta sexta-feira (29), que recebeu um telefonema do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com o deputado federal, os dois marcaram um encontro para quinta-feira (4) da próxima semana.

"@LulaOficial me ligou. Conversa republicana. Encontro marcado para a próxima quinta feira às 15:00 hs. É política do ódio começando a dar lugar ao diálogo. Bons ventos…", escreveu o parlamentar no Twitter.

Nesta sexta, Janones confirmou que pode não disputar a eleição presidencial para apoiar Lula.

A pesquisa Datafolha, divulgada nessa quinta-feira (28), mostrou que o ex-presidente venceria no primeiro turno.

@LulaOficial me ligou.

@LulaOficial me ligou.

Conversa republicana. Encontro marcado para a próxima quinta feira às 15:00 hs. É política do ódio começando a dar lugar ao diálogo. Bons ventos… July 30, 2022

