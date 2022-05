Jilmar Tatto: PT vai procurar Doria e PSDB contra Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O secretário nacional de Comunicação do PT, Jilmar Tatto, afirmou que o partido deverá procurar João Doria e o PSDB após o ex-governador de São Paulo desistir oficialmente da candidatura ao Palácio do Planalto. A informação foi publicada nesta segunda-feira (23) pela coluna de Guilherme Amado, no jornal Metrópoles.

"Diante da desistência, temos que procurar o Doria e o PSDB, dentro dessa jornada em prol da democracia para derrotar Bolsonaro. Avalio que deveremos fazer isso dentro de alguns dias. No momento, Doria ainda está lambendo as feridas", disse Tatto.

O dirigente também afirmou que acredita na desistência de outras candidaturas. "Acredito que o que aconteceu com Doria vai acontecer também com Ciro Gomes e Simone Tebet por imposição do eleitorado. Os eleitores não querem terceira via".

