Kassab confirma que cogita convidar Eduardo Leite para disputar o Planalto

247 - O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, confirmou que cogita convidar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), para ser o candidato do partido à presidência da República neste ano. Em entrevista à GloboNews, Kassab acrescentou haver quadros no PSD que defendem um convite ao tucano.

De acordo com o dirigente, o governador poderia ser sondado por pessedistas “caso Pacheco decida não ser candidato”. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) estaria avaliando desistir de pré-candidatura.

O dirigente do PSD também descartou apoiar o PT no primeiro turno da eleição e reforçou a ideia de candidatura própria.

