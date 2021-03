Kassio Nunes pede vistas e pode adiar julgamento sobre suspeição de Moro

Após o pedido de vista de Kassio Nunes Marques, a ministra Carmen Lúcia decidiu aguardar a retomada do julgamento para proferir seu voto. Com isso, o placar fica indefinido. Lewandowski vota neste momento edit

247 - Após o duro voto do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes nesta terça-feira (9) pela suspeição do ex-ministro e ex-juiz Sergio Moro acerca dos processos contra o ex-presidente Lula, o ministro Nunes Marques pediu vista para analisar o processo.

Diante do pedido de vista de Nunes Marques, a ministra Cármen Lúcia optou por aguardar o voto do colega para, aí sim, declarar o seu próprio voto. Com isso, o placar na Segunda Turma fica indefinido. O ministro Ricardo Lewandowski, no entanto, se antecipou e vota neste momento.

O colegiado é formado por Gilmar Mendes, Nunes Marques, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Edson Fachin. Os indícios são de que já há maioria formada para acompanhar o voto do relator, Gilmar, pela suspeição de Moro. O adiamento ainda não foi oficialmente anunciado, uma vez que Lewandowski profere seu voto.

No início da tarde, Edson Fachin tentou , com uma manobra, adiar o julgamento, levando o caso ao plenário, mas fracassou e foi derrotado por 4 a 1.

