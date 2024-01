Lewandowski convida, e Andrei Passos aceita permanecer no comando da PF

Apoie o 247

247 - Após ser convidado por Ricardo Lewandowski, futuro ministro da Justiça, o atual diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Passos, aceitou permanecer no cargo, de acordo com o portal UOL.

Após o início do processo de transição na pasta, Lewandowski e Passos tiveram um encontro, onde a decisão foi tomada. O atual ministro, Flávio Dino, deixará o cargo para tornar-se ministro do Supremo Tribunal Federal.

Na equipe de Lewandowski, já estavam confirmados: Manoel Carlos de Almeida Neto (Secretaria Executiva); Mario Sarrubbo (Secretaria Nacional de Segurança Pública) e Ana Maria Alvarenga Mamede (Chefe de Gabinete).

