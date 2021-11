Líder da esquerda alemã declara apoio a Lula e diz que Brasil merece presidente melhor do que o "incompetente Bolsonaro"

Apoie o 247

247 – Além do apoio de Olaf Scholz , que venceu as eleições alemãs e deve ser o novo chanceler do país, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também recebeu a adesão do partido Die Linke, a principal agremiação da esquerda germânica. "Encontrei o ex-presidente brasileiro Lula da Silva em Berlim. Os brasileiros merecem um presidente melhor do que o incompetente e perigoso Jair Bolsonaro", postou Gregor Gysi, parlamentar e porta-voz da política externa do partido.

"Bolsonaro nega a periculosidade do coronavírus e também legalizou armas automáticas, ceifando muitas vidas na sociedade brasileira. Concordamos que é tarefa da esquerda dar novamente uma perspectiva aos jovens. A pobreza e a falta de perspectivas devem ser superadas por meio de uma boa formação e bons salários. Desejamos a Lula todo o sucesso nas eleições presidenciais e o apoiaremos com o melhor de nossa capacidade", escreveu. Confira:

Zusammen mit dem European Left-Präsident Heinz Bierbaum traf ich den brasilianischen Ex-Präsidenten Lula da Silva in Berlin. Die Brasilianerinnen und Brasilianer haben einen besseren Präsidenten verdient als den inkompetenten und gefährlichen Jair Bolsonaro. pic.twitter.com/CgsSNODq4E PUBLICIDADE November 12, 2021





