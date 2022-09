Líder incontestável em todas as pesquisas, Lula diz que brasileiros terão orgulho de seu governo

Ex-presidente busca vitória no primeiro turno, enquanto Bolsonaro ameaça criar caos no Brasil edit

247 – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera todas as pesquisas e tem chances reais de vencer no primeiro turno, diz ter certeza da vitória e também que os brasileiros terão orgulho de seu governo. É uma declaração importante, pois vem num momento em que Jair Bolsonaro ataca novamente as urnas e sinaliza a intenção de provocar o caos no Brasil. Confira:

Eu tenho certeza que nós vamos chegar lá e tenho certeza que vocês sentirão orgulho do nosso novo governo, porque vamos fazer mais e melhor. A palavra governar vai desaparecer da minha boca e eu vou ganhar as eleições para cuidar do povo. Uma boa noite pra vocês e até amanhã! September 19, 2022

