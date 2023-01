Líderes do PT questionam no TCU gastos de Bolsonaro no cartão corporativo com motociatas

Apoie o 247

ICL

Por Guilherme Paladino, do 247 - Os líderes da bancada do PT na Câmara, Reginaldo Lopes (atual líder) e Zeca Dirceu (novo líder eleito), entraram com uma representação no Tribunal de Contas da União (TCU) contra Jair Bolsonaro (PL) pelos exorbitantes gastos com motociatas no cartão corporativo da presidência da República durante seu mandato.

No documento, os parlamentares pedem que Bolsonaro devolva integralmente o valor utilizado em dinheiro público para financiar as motociatas - que custaram cerca de R$ 100 mil por evento, de acordo com o jornal Estadão -, pois tais manifestações possuíam caráter "indisputavelmente pessoal, sem qualquer interesse público".

>>> Combustível usado em motociatas de Bolsonaro foi pago com dinheiro do contribuinte

O pedido também alega que, ao utilizar o cartão corporativo para promover tais eventos de interesse pessoal, o ex-presidente feriu os princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade, os quais todos os administradores públicos precisam respeitar, de acordo com a Constituição Federal.

"Nessa perspectiva, é a presente denúncia para suscitar desse Tribunal de Contas da União a adoção das providências administrativas que entender pertinentes para apurar os fatos aqui relatados, principalmente em relação às irregularidades dos gastos perpetrados com os passeios de moto apelidados de “motociatas” e ocorridos ao longo de todo o mandato presidencial e, ao final, se for o caso, promover as responsabilizações devidas", conclui a representação.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.