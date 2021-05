Lira diz estar analisando pedidos de impeachment de Bolsonaro

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse nesta quarta-feira (26) estar analisando os mais de 100 pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro protocolados na Casa. "Vamos nos posicionar muito em breve sobre grande parte deles", falou. Na terça-feira (25), Lira reconheceu que Bolsonaro está em seu pior momento no governo, enquanto o ex-presidente Lula vem crescendo nas pesquisas.

O deputado federal afirmou que, apesar da crise da pandemia no país, que já matou mais de 450 mil brasileiros, "temos a obrigação de trabalhar uma estrutura para trabalharmos a viabilidade no Brasil apto a se recompor rapidamente no cenário econômico".

O debate sobre o impeachment do chefe do governo federal deve ser feito com "muita responsabilidade", disse Lira à Rádio Bandeirantes. Ele ainda falou que a estrutura para o prosseguimento de um processo de impeachment se dá pela conjuntura política e nacional de um país. "Quando [o presidente] perde a capacidade política, perde a capacidade de gestão econômica, cria no Brasil uma condição de desemprego absurda, cria uma condição de inflação incontrolável", exemplificou.

