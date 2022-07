Lira diz que declarações de Bolsonaro a embaixadores foram desnecessárias

Apoie o 247

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), finalmente decidiu reagir às declarações de Jair Bolsonaro feitas durante reunião com embaixadores. O chefe de governo tentou colocar em dúvida a credibilidade do sistema de votação eletrônica, o que gerou reações contrárias de outras instituições.

A coluna Painel, na Folha de S. Paulo, informa que o deputado disse a aliados que a reunião de Bolsonaro com embaixadores foi desnecessária e prejudicial eleitoralmente.

Segundo esses aliados, Lira explicou seu silêncio até o momento alegando que não tem nem o que comentar e que se manifestar criticamente prejudicaria candidaturas aliadas.

Já o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), reagiu prontamente às declarações de Bolsonaro, dizendo que a segurança das urnas eletrônicas e a lisura das eleições no Brasil "não podem mais ser colocadas em dúvida".

“Uma democracia forte se faz com respeito ao contraditório e à divergência, independentemente do tema. Mas há obviedades e questões superadas, inclusive já assimiladas pela sociedade brasileira, que não mais admitem discussão. A segurança das urnas eletrônicas e a lisura do processo eleitoral não podem mais ser colocadas em dúvida", afirmou o presidente do Senado, em nota divulgada na segunda-feira, 18.

