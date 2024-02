Lira diz que Lula vai apoiar seu candidato na sucessão da Câmara

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), insiste em emplacar um sucessor de seu agrado no posto máximo da Casa baixa, e relata que o presidente Lula o apoia.

"O presidente Lula tem a vontade dele e o direito dele de tentar fazer o sucessor dele, como eu tenho a minha pretensão, ouvindo, a todos os líderes partidários", disse Lira, após participar de evento na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, sobre segurança pública, conforme citado pela agência Estadão Conteúdo.

continua após o anúncio

E completou: "O presidente Lula sabe disso e já disse que estará junto desse projeto de acompanhar para que eu tenha o direito de fazer meu sucessor".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: