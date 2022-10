Lula agradece apoio e generosidade de Tebet: “Precisamos de você para ajudar a reconstruir o Brasil"

Lula disse que mulheres se sentiram "orgulhosas" da atuação de Tebet no primeiro turno e que senadora terá papel fundamental nesta reta final da campanha edit

Apoie o 247

ICL

247 - Em coletiva de imprensa ao lado de Simone Tebet (MDB-MS) nesta sexta-feira (7), o ex-presidente Lula (PT) exaltou a campanha da senadora no primeiro turno da disputa presidencial de 2022 e afirmou que o apoio da emedebista será fundamental para a reconstrução do país.

“Precisamos de você para ajudar a reconstruir o Brasil. E não será só um partido político ou uma parte da sociedade brasileira (que reconstruirá o país). Todos os brasileiros e brasileiros de bem têm que participar desse processo, temos que fazer o Brasil voltar à normalidade”, afirmou Lula.

O ex-presidente citou o seu concorrente e atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL), como um homem 'sem coração' que leva a atual disputa a um patamar de anormalidade: "Não será uma tarefa fácil, não estamos diante de um adversário qualquer. Não estamos lutando contra um político normal daqueles que estávamos habituados a combater. Estamos diante de um homem sem alma, sem coração, que não teve sensibilidade de derramar uma única lágrima por nenhuma das mais de 680 mil vítimas de Covid. Um homem que, presidindo esse país, não teve dó e nem piedade de negar as vacinas quando elas poderiam ter salvado metade das pessoas que morreram."

Então, Lula agradeceu Simone pelo apoio e generosidade, e reafirmou o compromisso de incorporar propostas de governo da emedebista ao plano de governo petista: "Eu quero agradecer o teu apoio e a sua generosidade de tomar essa decisão e quero dizer para você que a proposta que você apresentou à minha proposta de plano de governo é totalmente assimilável, e pode estar certa de que nós vamos colocar em prática. E espero que você esteja junto para ajudar a executar cada uma dessas coisas que você propõe."

O candidato à presidência pelo PT destacou o importante papel protagonizado por Tebet durante a atual campanha presidencial: "Eu penso que poucas vezes as mulheres brasileiras se sentiram tão orgulhosas de ver alguém na frente de uma televisão defendendo os seus problemas, enfrentando os seus algozes e às vezes com muito mais clareza do que os adversários."

"Eu acho que o Brasil ganhou com a tua campanha, as mulheres ganharam com a sua campanha, e ela servirá de lições para que daqui pra frente nenhuma mulher se sinta inferior numa disputa pública de qualquer que seja o cargo", complementou.

"Você não tem noção do que foi a importância da tua participação na minha campanha, e que Deus te dê muita força para que nunca baixe a cabeça e que continue levando essa bandeira de participação das mulheres porque nós precisamos que a sociedade seja mais justa, igualitária, e para isso as mulheres têm que ser tratadas com dignidade e respeito", declarou Lula.

O ex-presidente concluiu sua fala incluindo Tebet como peça fundamental da luta pela democracia no Brasil: "Espero que junto da Simone a gente ganhe essas eleições para que a gente faça voltar a reinar a democracia no nosso país."

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.