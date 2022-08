Lula agradece voto de Felipe Neto

Apoie o 247

247 - O candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) agradeceu ao influenciador digital Felipe Neto após o youtuber declarar voto no petista no primeiro turno da eleição. "Vamos juntos, Felipe Neto! #BrasilDaEsperança", escreveu o ex-presidente no Twitter.

Pela rede social, o influenciador destacou a importância do petista para o combate à fome no Brasil e fez críticas a Jair Bolsonaro (PL).

O País alcançou a marca das 33 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar entre o fim de 2021 e abril de 2022, de acordo com números divulgados em junho pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan).





