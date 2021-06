Lula bate Bolsonaro entre eleitores evangélicos por 9 pontos, informa pesquisa Ipec

De acordo com o levantamento, o ex-presidente Lula tem 41% dos votos entre os eleitores evangélicos, nove pontos percentuais a mais que Jair Bolsonaro. Entre os católicos, a vantagem do petista é ainda maior edit

247 -Pesquisa presencial do Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria), divulgada nesta quinta-feira (24), apontou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 41% dos votos entre os eleitores evangélicos, contra 32% de Jair Bolsonaro. Entre os católicos, a vantagem do petista é ainda maior (52% a 20%). A informação foi publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo.

De acordo com a pesquisa, levando em consideração os eleitores de um modo geral, Lula venceria no primeiro turno, com 49% dos votos, 26 pontos percentuais à frente de Bolsonaro (23%). O petista teria 11 pontos percentuais a mais do que a soma de seus possíveis adversários.

As estatísticas mostraram que a reprovação (ruim/péssimo) ao governo chegou a 50%, um aumento de 11 pontos percentuais na comparação com a última pesquisa, divulgada em fevereiro.

Foram entrevistadas presencialmente 2.002 pessoas em 141 municípios brasileiros, entre os dias 17 e 21 de junho de 2021. A margem de erro foi estimada em dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

