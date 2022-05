Lula confia em “lealdade” de Alckmin, que também promete: “serei um parceiro leal”

Apoie o 247

ICL

247 - A lealdade foi um tema em comum nos discursos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-governador Geraldo Alckmin na manhã deste sábado (7), durante o lançamento da pré-candidatura à presidência.

A mensagem responde a críticas e incômodos internos, que em parte ‘aceitou’ Alckmin em nome da luta contra o fascismo e parte não ‘engole’ até hoje o prato de lula com chuchu, para usar a expressão do evento .

Para uma ala de petistas, Alckmin é a repetição da escolha de Michel Temer como vice de Dilma Rousseff, protagonista no processo que culminou no golpe de 2016 e tirou do poder a primeira mulher eleita presidenta do Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Tive em Alckmin um adversário leal. E estou feliz por tê-lo agora na condição de aliado, um companheiro cuja lealdade sei que jamais faltará – nem a mim nem ao Brasil”, discursou Lula, transmitindo sua confiança ao público do ato de hoje.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Alckmin, de sua parte, prometeu: “Serei um parceiro leal, seriamente compromissado com o seu propósito de fazer do Brasil um país socialmente mais justo, economicamente mais forte, ambientalmente mais responsável e internacionalmente mais respeitado”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Antes, como Lula, também havia relembrado a condição de adversário: "Quando o presidente Lula me estendeu a mão, eu vi nesse gesto muito mais do que um sinal de reconciliação entre dois adversários históricos. Vi um verdadeiro chamado à razão".

>>> Leia a íntegra do discurso de Lula

>>> Leia a íntegra do discurso de Alckmin

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE