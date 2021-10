Lula confirma viagem para França, Bélgica, Alemanha e Espanha

A viagem pela Europa terá duração de 13 dias, informou o ator José de Abreu. O ex-presidente contará com a presença do ex-ministro Celso Amorim edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ator José de Abreu (PT), que pretende se lançar candidato a deputado federal em 2022, confirmou a viagem do ex-presidente Lula (PT) para França, Bélgica, Alemanha e Espanha.

“A viagem, com duração de 13 (PT?) dias, ocorrerá em meados do próximo mês”, destacou o petista no Twitter.

EXCLUSIVO: Lula confirma viagem para França, Belgica, Alemanha e Espanha. A viagem, com duração de 13 (PT?) dias, ocorrerá em meados do próximo mês. @brasil247 PUBLICIDADE October 28, 2021

Na Europa, Lula contará com a participação do ex-ministro Celso Amorim, que cuidou das Relações Exteriores durante o governo do petista. “Celso Amorim serviu aos governos Lula de 2003 a 2010, como ministro das Relações Exteriores. Ele, Luiz Dulci e Jorge Armando Felix foram os únicos ministros ou secretários do primeiro gabinete de Lula a permanecer nos cargos para que foram originalmente designados”, lembrou a jornalista Denise Assis, em coluna no Brasil 247.

“Na primeira quinzena do mês de novembro o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca para a Europa. Vai cumprir uma agenda de contatos com os partidos progressistas, começando pela Alemanha, onde será recebido por líderes sindicais, base do Partido Social-Democrata (SPD), que venceu a União Social-Cristã (CDU), sigla de Angela Merkel. A Legenda vencedora, representada por Olaf Scholz recebeu 25,7% dos votos”, destacou.

PUBLICIDADE

“A viagem tem um aspecto saudosista. Será refeita a dupla Lula/Celso Amorim, responsável pela política de relações externas ativa e altiva, que colocou o Brasil no mapa internacional como um país em expansão, cujo crescimento mereceu, no ano de 2009, uma capa da respeitada revista The Economist, em que o Cristo Redentor decolava, para sintetizar o que era o Brasil naquele momento”, afirmou.

“Amorim não embarca no mesmo dia que Lula para os encontros na Alemanha. Vai se juntar à equipe em 15 de novembro, em Bruxelas, (Bélgica), quando o ex-presidente terá encontros com lideranças do parlamento europeu. Dali seguem para Paris, onde será agraciado com um prêmio e fará conversas com importantes políticos e sindicalistas. De Paris, partem para a Espanha, país em que Lula tem amigos e admiradores, como pôde ser observado no último congresso do Podemos, partido de esquerda de Madri, em que Lula foi ovacionado ao fim da apresentação de um vídeo, enviado para saudar a abertura dos trabalhos. Sua fala, em que se diz ‘irmão’ do Podemos, arrancou aplausos entusiasmados”, informou.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: