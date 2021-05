Lula considera que "todo mundo que foi falar pelo governo mentiu" na CPI da Covid

"Todo mundo que foi falar pelo governo mentiu", afirmou o ex-presidente Lula em referência a depoimentos na CPI da Covid. O petista citou o general Eduardo Pazuello, a secretária de Gestão do Trabalho e Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, a Capitã Cloroquina, e o ex-chefe da Secom Fabio Wajngarten edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou, nesta sexta-feira (28), que, na CPI da Covid, os depoentes mentiram quando falaram em nome do governo Jair Bolsonaro. "Todo mundo que foi falar pelo governo mentiu. Por isso acho que está correta a tentativa de tentar reconvocar algumas pessoas", disse Lula em entrevista à Rádio Tiradentes do Amazonas.

“Não é possível que um general do Exército (Eduardo Pazuello), que deveria ter tido a grandeza de não aceitar ser ministro da Saúde, porque não entende absolutamente nada de saúde, aceitou o cargo e depois foi lá mentir na CPI”, afirmou.

“A médica também foi lá para não dizer a verdade. O que é que aquele cara da Secom tinha que negociar a vacina?", acrescentou Lula em referência aos depoimentos da secretária de Gestão do Trabalho e Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, a Capitã Cloroquina, e do ex-secretário de Comunicação da presidência da República Fabio Wajngarten.

De acordo com o ex-presidente, o depoimento do diretor do Instituto Butantan (SP), Dimas Covas, nessa quinta-feira (27), “desmascarou tudo que foi dito até agora pela turma do Bolsonaro”. “O Bolsonaro e a turma que trabalhou com ele são responsáveis por boa parte das mortes que ocorreram nesse país”.

Eleições

Na mesma entrevista, Lula reforçou a possibilidade de concorrer na eleição presidencial de 2022. "Só tem uma razão para alguém sério ser candidato: é cuidar desse povo como se fosse uma grande família", acrescentou.

O ex-presidente também afirmou que Bolsonaro é "resultado de uma mentira". "Ele não gosta do povo, gosta mesmo é de miliciano", disse o petista à rádio.

