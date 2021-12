Lula convoca líderes sindicais e de esquerda para serem candidatos à Câmara dos Deputados

O petista, em encontro com os presidentes das principais centrais sindicais do país, pediu a formação de uma base sólida no Congresso edit

247 - Em discurso nesta quarta-feira (8) na plenária de encerramento do 9º Congresso da Força Sindical, realizado em São Paulo e que contou com a participação dos presidentes das principais centrais sindicais do país, o ex-presidente Lula (PT) pediu empenho para a formação de uma base sólida no Congresso Nacional.

O petista fez um apelo para que os líderes sindicais e de esquerda se lancem candidatos a deputado federal para garantir a governabilidade do país. Lula é o favorito para vencer a eleição presidencial em 2022.

Como exemplo, Lula citou o presidente do México, López Obrador, que, segundo ele, tem conseguido fazer importantes mudanças no país por causa do apoio que tem no parlamento. "O México tem um presidente chamado López Obrador. Eu conheço bem ele. Ele está fazendo uma revolução no México, se bem que a imprensa brasileira prefere falar da Nicarágua do que falar do México. E ele aprovou a maioria de deputados. De 500, ele tem 288. E lá ele está acabando com as privatizações, está voltando a garantir os direitos do povo trabalhador e está tendo a maioria para fazer a luta".

"Por isso, companheiros, quem tiver condições de se eleger deputado não pode se negar a ser candidato. Não pode se negar. Se você, que representa os trabalhadores, não quer ser candidato, quem é eleito é o empresário", afirmou Lula.

