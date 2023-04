Lula critica novo caso de racismo no Carrefour e promete enfrentamento ao massacre do povo negro

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira (10), durante reunião ministerial para balanço dos 100 dias de governo, que seu maior compromisso é com as pessoas e que cuidar é garantir a segurança, sobretudo dos que mais sofrem com a violência. Na ocasião, o presidente também criticou o Carrefour após notícias de mais casos de racismo em supermercados da companhia.

“Cuidar das pessoas também é garantir sua segurança, em especial daqueles que mais sofrem com a violência. Uniremos os estados, municípios e a sociedade civil organizada em um pacto para enfrentar o massacre dos jovens negros e da periferia”.

Lula disse que, se o Carrefour quiser praticar racismo em seu país de origem, "que faz", mas no Brasil "não vamos permitir".

"Ontem eles cometeram mais um crime de racismo com um cliente. Temos que dizer para a direção do Carrefour: se eles querem fazer isso no país de origem deles, que façam, mas não iremos permitir que eles ajam assim aqui", disse.

Na Sexta-feira Santa, uma mulher negra tirou a roupa e ficou apenas de calcinha e sutiã em uma loja da rede Atacadão, do grupo Carrefour, em Curitiba, no Paraná. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, ela disse que fez isso para mostrar que não representava perigo após ter sido perseguida por um segurança da loja.

