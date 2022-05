Lula deve ir a debates no primeiro turno, mas com transmissão simultânea de veículos

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve ir a debates no primeiro turno, mas a equipe dele quer uma redução do número de encontros. Estão sendo propostos dez debates na etapa inicial da eleição.

De acordo com reportagem publicada pelo jornal O Globo, nesta terça-feira (31), a pré-campanha do petista informou que estuda a apresentação de uma proposta de três debates no primeiro turno, em forma de pool, quando diferentes emissoras usam o mesmo sinal para transmissão. Ele também deve propor esse formato em dois debates no segundo turno.

A matéria do jornal fluminense apontou que não há uma definição de qual será a postura de Lula caso não haja acordo para a redução do número de encontros.

Intenções de voto

A pesquisa telefônica do Instituto FSB, patrocinada pelo Banco BTG Pactual e divulgada nessa segunda-feira (30), apontou que o ex-presidente tem 46% do eleitorado, mais que a soma dos votos de todos os adversários dele, ou seja, seria eleito no primeiro turno.

O levantamento Datafolha, divulgado na última quinta-feira (26), mostrou o petista com 54% dos votos válidos. Também seria eleito em primeiro turno. Nos votos totais, o ex-presidente conseguiu 48% dos votos e Jair Bolsonaro (PL), o segundo colocado, alcançou 27%.

