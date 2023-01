Lula discursará na reabertura do Judiciário em STF destruído por bolsonaristas

Os servidores da Corte correm contra o relógio para garantir que as obras danificadas voltem para seus locais originais edit

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursará na quarta-feira (1º) durante a cerimônia de abertura do ano do Judiciário no Supremo Tribunal Federal (STF), informa O Globo.

A cerimônia marcará a reabertura do plenário do STF, destruído por terroristas bolsonaristas nos atos do 8/1. Os servidores da Corte correm contra o relógio para garantir que a maioria das obras danificadas tenha voltado para os seus lugares originais na retomada dos trabalhos.

O discurso presidencial nesse caso não é praxe e quebra o protocolo usual do evento. A expectativa é que o discurso de Lula reforce a importância do respeito à democracia e às instituições.

Além do presidente Lula e os ministros do STF, devem estar presentes na cerimônia o procurador-geral da República, Augusto Aras, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti, embaixadores, políticos e advogados.

