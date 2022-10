Lula diz que o País foi 'desmontado' e promete pacto com prefeitos para reconstrução

Apoie o 247

247 - O candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou Jair Bolsonaro (PL) nesta quarta-feira (26) e afirmou que "o País está desmontado do ponto de vista das instituições, tem 33 milhões de pessoas passando fome". O petista recebeu uma carta da Confederação Nacional dos Municípios (CNM).

"Tenho orgulho de ter participado de todas as marchas de prefeitos quando fui presidente. E assim construímos uma política de entes federativos de sucesso", continuou Lula. "Nunca antes um presidente tratou prefeitos com a cordialidade que eu tratei. Criamos uma sala para prefeitos, uma sala em cada superintendência da Caixa. E nunca antes os prefeitos tiveram tanta participação na elaboração de um programa de obras nas cidades".

De acordo com o ex-presidente, "quando terminam as eleições, para um presidente, não tem que ter bolsonarista ou petista, tem que ter um País". "E você tem que conversar com todo o mundo para cuidar do Brasil".

A pesquisa Ipespe/Abrapel, divulgada nessa terça-feira (25), mostrou o ex-presidente em primeiro lugar contra Bolsonaro na disputa pelo segundo turno, marcado para o dia 30 de outubro.

Outra pesquisa, a do Ipec, apontou que os dois candidatos estão tecnicamente empatados no estado de São Paulo, maior colégio eleitoral do País.

