Lula em Manaus: "minha causa é dar dignidade e respeito a 215 milhões de brasileiros"

'Se um tenente expulso do exército não tem coragem de tratar o povo direito, um metalúrgico vai voltar para cuidar do povo do jeito que ele merece', disse o candidato do PT

247 - O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, reforçou, nesta quarta-feira (31), que ele está com 76 anos, mas "a idade não deixa a gente velho, o que deixa a gente velho é não ter uma causa, não ter uma motivação". "A minha causa é dar dignidade e respeito a 215 milhões de brasileiros", afirmou. "Se um tenente expulso do exército não tem coragem de tratar o povo direito, um metalúrgico vai voltar para a presidência para cuidar do povo do jeito que ele merece", complementou.

>>> "Não haverá mais garimpo em terra indígena", garante Lula em Manaus

O ex-presidente criticou o problema da fome no País. "Tenho noção do que foi acabar com a fome. Tinha uma obsessão. Sei o que é uma mãe em pé perto do fogão e não ter feijão para o filho comer. Não utilizo a palavra ‘governar’, é ‘cuidar’. Vamos criar o Ministério da Mulher, dos Povos Originários, vamos recuperar a dignidade de cada homem e cada mulher", disse.

O petista fez críticas a Jair Bolsonaro (PL). "O atual presidente veio a Manaus fazer motociata. Não venho fazer motociata, fui à fábrica dos trabalhadores que produzem as motocicletas. É possível fazer mais universidades, escolas técnicas, recuperar o atraso escolar. Esse povo vai voltar a ter emprego, estudo, trabalhar, ter salário digno", continuou.

>>> Lula propõe aliança entre Brasil, Indonésia e Congo por financiamento à proteção de florestas

"Vamos liberar crédito para o microempreendedorismo de verdade. Não quero deixar a vida antes de consertar este País. Não haverá mais invasão nas terras indígenas. Um fazendeiro responsável que planta para exportar, sabe que não pode invadir terras de índio. Os indígenas não devem nenhum favor a nenhum de nós. Nós é que devemos, porque eles estavam aqui antes dos europeus chegarem", afirmou.

Lula, Omar Aziz e Eduardo Braga em ato Vamos Juntos Pelo Amazonas e o Brasil, em Manaus. https://t.co/qzXNK3sqZT — Lula 13 (@LulaOficial) September 1, 2022





