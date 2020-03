Lula envia carta ao presidente da China e pede desculpas por Eduardo Bolsonaro

No texto, o ex-presidente critica o governo brasileiro por sua atitude “servil” a Donald Trump. Documento foi entregue à embaixada da China em Brasília na sexta-feira e chegou às mãos do presidente Xi Jinping neste domingo 22 edit

247 - Em meio a um estremecimento da relação entre os governos brasileiro e chinês, após ataques publicados contra o país pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou uma carta ao presidente da China, Xi Jinping.

No texto, Lula pede desculpas pelo comportamento do filho de Jair Bolsonaro e critica o governo federal por sua postura “servil” ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informa o jornalista Jamil Chade, do UOL.

O documento foi entregue à embaixada da China em Brasília na sexta-feira 20. Neste domingo 22, chegou às mãos do presidente Xi Jinping.

“Bolsonaro rebaixa as relações do Brasil com países amigos e se rebaixa como reles bajulador do presidente Donald Trump”, apontou Lula.

“Este governo passará, sem ter estado à altura do Brasil, mas nada poderá apagar os laços de amizade e cooperação que vimos construindo desde 1974, quando o então presidente Ernesto Geisel restabeleceu as relações entre o Brasil e a República Popular da China”, disse.

Ele lembrou ainda que “praticamente todos os presidentes brasileiros, desde então, fortaleceram nossa relação nos mais diversos campos”.