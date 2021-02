Lula ironiza Moro: “o juiz que se dizia imparcial”

Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva posta diálogo em que o ex-juiz da Lava Jato comemora com um emoji feliz uma nova denúncia contra ele edit

247 - Alvo de um claro conluio entre procuradores e o ex-juiz Sergio Moro no âmbito da Operação Lava Jato, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ironizou o ex-magistrado nesta terça-feira (2) pelo Twitter.

Lula postou um dos diálogos divulgados nesta segunda após a decisão do ministro Ricardo Lewandowski de retirar o sigilo das conversas. Foi divulgado um documento com 50 páginas com mensagens trocadas pelo Telegram entre procuradores e entre Moro e a força-tarefa.

Em uma mensagem trocada com o procurador Deltan Dallagnol, Moro reage com um emoji feliz à notícia de que Deltan estava prestes a protocolar uma denúncia contra o petista.

“Denúncia do Lula sendo protocolada em breve. Denúncia do Cabral será protocolada amanhã”, escreveu o procurador. “Um bom dia afinal”, respondeu Moro, com um sorriso.

