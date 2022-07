Lula: “Marcelo é vítima de uma violência que foi contra a democracia”

Ex-presidente postou a frase no mesmo dia em que a Polícia Civil do Paraná concluiu que não houve motivação política para o assassinato do petista Marcelo Arruda edit

Apoie o 247

ICL

247 - Marcelo Arruda “é vítima de uma violência que foi contra a democracia”, publicou o ex-presidente Lula nas redes sociais. Nesta sexta-feira (15), a Polícia Civil do Paraná concluiu que não houve motivação política para o assassinato do dirigente petista Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu no último sábado (9) pelo bolsonarista Jorge Guaranho, que invaadiu sua festa privada de aniversário gritando o nome de Jair Bolsonaro.

“Marcelo Arruda era um trabalhador, pai, servidor público no Paraná. Planejou sua festa de aniversário em paz, com sua família”, lembrou ainda o pré-candidato à presidência da República.

Em vídeo, a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, manifestou indignação diante da conclusão da Polícia do Paraná e fez denúncias graves sobre a atuação das autoridades responsáveis pelo caso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na postagem, Lula compartilha um artigo da revista Piauí que descreve “o último dia, os sonhos e os planos do guarda municipal petista morto em sua festa de aniversário por um policial penal bolsonarista” e informa que “casos de violência política dispararam este ano”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Marcelo Arruda era um trabalhador, pai, servidor público no Paraná. Planejou sua festa de aniversário em paz, com sua família. Marcelo é vítima de uma violência que foi contra a democracia . #EquipeLula https://t.co/BWv3bZ5zmv — Lula (@LulaOficial) July 15, 2022

O que diz a polícia

Segundo a polícia, Guaranho cometeu o crime após ter o carro em que estava junto com a família ser atingido por terra e pedras arremessadas por Arruda. Guaranho, contudo, teria xingado os participantes da festa e gritado palavras de ordem em defesa de Bolsonaro ao saber que a festa tinha o PT e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como motivo temático.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Houve uma discussão por questões políticas”, frisou a delegada Camila Cecconelo, chefe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. Segundo ela, Marcelo Arruda, durante a briga, jogou terra e pedras em Jorge José e em sua família. “É difícil dizermos que ele matou por a vítima ser petista. Ele teria voltado por se sentir humilhado”, disse.

Ainda conforme a delegada, uma pessoa, que estava em um churrasco na tarde do crime, acessou imagens de circuito interno de segurança do local em que a festa era realizada. Guaranho estava no evento e perguntou onde era realizada a comemoração. Ainda segundo a polícia, ele ingeriu bebida alcoólica durante o churrasco.

A polícia também informou que um inquérito foi aberto para apurar as agressões que Jorge Guaranho sofreu após atirar contra Marcelo Arruda. Três pessoas são investigadas pelo caso. Guaranho continua internado e o estado de saúde é considerado grave, mas estável.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE