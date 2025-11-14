Lula: "os pobres desse país ainda não estão nas instituições que mandam no poder, mas vão chegar lá"

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (14) que está confiante no rumo da ascensão social no Brasil, defendendo que os menos favorecidos cheguem às instituições de poder no país por meio do fortalecimento do sistema educacional.

Emocionado, o presidente disse, ao discursar em cerimônia do Ministério da Educação, em Brasília-DF, que o Brasil irá surpreender o mundo.

"Os pobres desse país ainda não estão nas instituições que mandam no poder, mas ainda vão chegar. Vamos surpreender o mundo", afirmou.

O Ministério da Educação completa 95 anos de existência nesta sexta-feira (14).

Lula ainda afirmou que irá anunciar "uma universidade do esporte, para ver se o Brasil volta a ganhar uma Copa, porque do jeito que está está difícil, e uma universidade indígena e possivelmente quilombola".