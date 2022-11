Lula se encontra com Lira e Pacheco em meio a articulações para aprovar PEC da Transição

Apoie o 247

247 - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), teve reuniões com os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nesta quarta-feira (30) em Brasília, em meio às negociações para aprovar a PEC da Transição . A informação é do portal g1.

Ambos os encontros ocorreram em um hotel na região central da capital federal, onde o líder petista está hospedado. A primeira, na parte da manhã, se deu com Lira; já a reunião com Pacheco aconteceu no período da tarde.

Apresentada na última segunda-feira (28), a PEC começou a tramitar no Senado nesta terça , quando recebeu as 27 assinaturas mínimas exigidas. No entanto, o primeiro colegiado pelo qual a proposta passará, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), apenas votará o texto na próxima semana . Em seguida, a PEC irá ao plenário.

