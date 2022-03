Lula: "se preparem, porque nós vamos voltar a comer o churrasquinho de sábado e domingo"

O ex-presidente também criticou as filas com pessoas de menor renda para pegar ossos edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) destacou, nesta quinta-feira (31), em Salvador (BA), que, se eleito, fará a população mais pobre comer carnes de melhor qualidade. Também criticou as filas de pessoas de menor renda para pegar sobras e ossos de açougues.

"Se preparem, porque nós vamos voltar a comer o churrasquinho de sábado e domingo", disse o ex-presidente durante evento que marcou o lançamento da pré-candidatura de Jerônimo Rodrigues na disputa ao governo da Bahia. "A gente vê pobre pegar carcaça de frango para comer. Mulher na fila do açougue para pegar o osso, ferver o osso e fazer o arroz", lamentou o ex-presidente.

"Acham que o pobre gosta de produto de segunda [...] a gente gosta de coisa de primeira, queremos comer bem, morar bem e se vestir bem. Viver dignamente. Domingo levar nossas crianças para passear, almoçar no restaurante, pegar avião e visitar nossos parentes".

De acordo com o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, cerca de 55,2% dos lares brasileiros, ou o correspondente a 116,8 milhões de pessoas, conviveram com algum grau de insegurança alimentar no final de 2020. O levantamento foi realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan).

