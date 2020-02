Lula será recebido pelo Papa Francisco na próxima semana

A defesa do ex-presidente conseguiu adiar um depoimento que ele prestaria no âmbito da Operação Zelotes. O motivo: sua audiência com o Papa Francisco, intermediada pelo presidente argentino, está marcada para a semana que vem edit

247 - O ex-presidente Lula será recebido pelo Papa Francisco na semana que vem. A notícia foi publicada pela jornalista Bela Megale, do Globo, que informa ainda que a defesa do ex-presidente conseguiu adiar um depoimento que ele prestaria no âmbito da Operação Zelotes por conta da viagem ao Vaticano.

A informação de que o Papa receberia Lula foi divulgada no domingo 2, após um encontro entre o pontífice e o presidente argentino, Alberto Fernández. "O Lula me pediu para ver o Papa. E eu pedi (ao Papa) se ele podia receber o Lula. E ele (o Papa) me disse que 'claro' e que (o Lula) lhe escrevesse porque ele (o Papa), com todo prazer, o receberá", revelou Fernández.

Fernández também indicou aos jornalistas que o assunto sobre uma visita de Lula ao Vaticano surgiu quando os dois, Alberto Fernández e Papa Francisco, tocaram no assunto sobre "Lawfare", termo usado para definir uma guerra judiciária para intervir na política e para destruir adversários. A intervenção de Alberto Fernández para que o Papa receba Lula também revela um desejo do ex-presidente brasileiro, libertado em novembro passado, depois de 19 meses preso, informou a agência francesa RFI no domingo.