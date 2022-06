Lula: "terei imenso prazer de demarcar todas as terras que precisarem ser demarcadas"

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (15), durante ato em Uberlândia (MG), que assumiu o compromisso de "demarcar todas as terras" indígenas ainda não demarcadas no Brasil. O petista aproveitou para pedir aos presentes no evento um minuto de silêncio em homenagem ao indigenista da Fundação Nacional do Índio (Funai) Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips - Oseney da Costa confessou para a Polícia Federal que ele e seu irmão, Amarildo dos Santos, o "Pelado", assassinaram Pereira e Dom Phillips.

"É muito triste. (O Brasil) Não pode passar a imagem que somos incivilizados, que matamos quem defenda a Amazônia, os indígenas. Quero dizer aos indígenas que, se ganharmos, quero assumir compromisso que não haverá garimpagem na terra indígena. Não são os índios que estão ocupando nossa terra, os portugueses que ocuparam as terras deles. Terei imenso prazer de demarcar todas as terras que precisar ser demarcadas. Criar condições para vocês terem acesso ao que é necessário para sobreviver na terra de vocês", disse Lula.

O ex-presidente também criticou a frase de Bolsonaro, de que Jesus Cristo "não comprou pistola porque não tinha" na época dele. "Não é possível que uma pessoa que pensa algo assim, que fala uma cretinice diga que é cristão, ou que crê em Deus. O Deus de uma pessoa dessa não é o meu Deus. O meu significa humanismo, bondade", afirmou.

Outros depoimentos

O ex-governador Geraldo Alckmin disse que o "Brasil precisa de Lula para salvar a democracia". "O povo empobreceu. Triste presidente que só tem tempo para motociata , mas não tem tempo para trabalhar. O Brasil precisa de Lula para voltar a crescer. Lula e Kalil é a melhor parceria que teremos para fazer avançar Minas Gerais. Lula enxerga o sofrimento das pessoas, e é o maior líder popular do nosso País", afirmou.

A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), afirmou que "drone não dá voto". "Eles usam a violência, usamos a força do povo que quer de novo governo que traga dignidade. Ganharam uma eleição fraudada. Jogaram com atraso, fome e ódio".

De acordo com o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), o governo Bolsonaro "é contrário a tudo o que deveria fazer". "Coloca inimigo da reofmra agrária no Icnra, coloca inimigo do povo negro na Plamares…tem horror a pobre. É contrário a tudo o que é decente. Lula, Alckmin, Kalil, vossos nomes são os da esperança. Está em jogo não eleição, mas plebiscito> miséria ou recuperação da vida do povo", acrescentou.

O deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) afirmou que o governo do PT "eliminou a fome". "Tirou 40 milhões da pobreza".

