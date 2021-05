Lula ultrapassa Bolsonaro e é líder em popularidade digital, diz pesquisa

247 - Além de disparar na frente em pesquisas mostrando intenção de voto nas eleições de 2022, o ex-presidente Lula (PT) também ultrapassou Jair Bolsonaro em Índice de Popularidade Digital (IDP), ranking elaborado diariamente pela Quaest Consultoria.

O ranking coleta dados em redes sociais e buscadores, como Twitter, Instagram e Google Search, e leva em consideração indicadores como número de seguidores, capacidade de promover engajamento e quantidade de reações positivas às mensagens postadas.

Numa pontuação de 0 a 100, no dia 18 de maio, dia em que o ex-ministro Ernesto Araújo falou à CPI da Covid, o petista registrou 73,52 pontos e superou Bolsonaro, que registrou 72,89 pontos. Lula manteve a liderança no dia seguinte, com vantagem de 72,23 a 70,22.

Antes, o ex-presidente estava atrás de Bolsonaro. No dia 11 de maio, por exemplo, quando o fascista começou a despencar, Lula aparecia em segundo, com 57,35 pontos, contra 83,38 pontos de Bolsonaro.

