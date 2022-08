Lula vai ampliar diálogo com o centro e direita para criar clima de Diretas Já contra Bolsonaro

"Lula começou a campanha falando com a base. Agora está ampliando. E vai ampliar mais", garante um dos coordenadores da campanha do petista edit

247 - Há um "consenso" na campanha do ex-presidente Lula (PT) sobre a tendência de, a partir de agora, ampliar cada vez mais o diálogo com o centro e até mesmo com parte da direita, informa Lauro Jardim, do jornal O Globo.

"O Lula começou a campanha falando com a nossa base. Agora está ampliando. E vai ampliar mais", diz um dos coordenadores da equipe de Lula.

O objetivo, segundo o colunista, "é tentar reeditar um clima da campanha das Diretas" contra Jair Bolsonaro (PL), "com várias forças políticas no palanque".

"Já há propostas, inclusive, para que alguns tucanos históricos que já declararam apoio a Lula, como Aloysio Nunes Ferreira, estejam na lista de oradores" nos próximos atos de Lula que devem manter a "pegada" de ampliação do diálogo, em Belo Horizonte, no dia 18, e em São Paulo, no Vale do Anhangabaú, no dia 20.

