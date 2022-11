Lula: 'vamos ser responsáveis sob o ponto de vista fiscal, mas não podemos ser vítimas da especulação'

Apoie o 247

247 - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reforçou nessa quinta-feira (18) que o seu futuro governo vai conciliar responsabilidade fiscal e direitos sociais. "Vamos voltar a ser responsáveis sob o ponto de vista fiscal sem precisar atender tudo o que o sistema financeiro quer. Fui eleito para cuidar de 215 milhões de brasileiros, sobretudo, das pessoas mais necessitadas", disse o petista em Lisboa, capital de Portugal, onde teve um encontro com o primeiro-ministro português, António Costa.

De acordo com o presidente eleito, "responsabilidade fiscal a gente aprende dentro de casa". "É importante que a gente tome cuidado para não ser vítima da especulação", acrescentou Lula. "Vou cuidar do povo. Tenho um compromisso com o povo. Vou voltar a aumentar o salário mínimo todo ano", disse.

O petista afirmou também que "o Brasil voltará à normalidade na relação entre Forças Armadas e governo". "O comando das Forças Armadas está tranquilo. As Forças Armadas têm um compromisso constitucional. Tenho certeza que eles vão cumprir".

Na entrevista, Lula afirmou que Jair Bolsonaro (PL) "tem um comportamento totalmente antiBrasil e antidemocrático". "Vamos voltar a cumprir o que podemos fazer. Cuidar da questão climática, cuidar da Amazônia como patrimônio da humanidade. Contribuir cuidando da mais importante floresta tropical do planeta Terra. Vamos proibir garimpo ilegal, invasões, preservar terras indígenas e áreas de preservação ambiental. Questão climática é desafio para a humanidade. Não temos dois planetas terra".

