Lula vence todos e é o único que derrota Bolsonaro em pesquisa Ideia

247 - Pesquisa do instituto Ideia publicada nesta sexta-feira (25), aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está colocado à frente de todos os demais postulantes ao Palácio do Planalto na eleição presidencial de 2022. Caso as eleições fossem realizadas hoje, Lula também venceria Jair Bolsonaro (sem partido) no segundo turno, com 44% contra 39%.

De acordo com o levantamento, Lula também venceria Bolsonaro no primeiro turno, com 22% das intenções de voto. Neste cenário, o ex-capitão registra 19% da preferência do eleitorado. Em seguida estão o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 6%, o ex-juiz Sergio Moro (sem partido e condenado por suspeição nos processos contra Lula) e o governador de São Paulo, João Dória (PSDB), ambos com 2%.

O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta (DEM) e o senador Tasso Jereissati (PSDB) aparecem com 1% das intenções de voto. Outros 42% dos entrevistados afirmaram não saber em quem votarão no primeiro turno e 6% não souberam ou não quiseram responder. Caso o segundo turno fosse disputado com Ciro Gomes, o ex-presidente seria eleito com 45% dos votos contra 34% do pedetista. Em uma disputa com João Doria, Lula teria 47% dos votos válidos contra 28% do tucano.

Nesta quarta-feira (23) Lula teve seus direitos políticos restabelecidos e pode se candidatar em 2022. A decisão veio na esteira da conclusão do julgamento sobre a suspeição do ex-juiz Sergio Moro pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Por sete votos a quatro, a Corte entendeu que Moro foi parcial ao julgar o caso do Triplex do Guarujá e anulou o processo contra o ex-presidente.

A pesquisa ouviu 1.200 pessoas por telefone entre os dias 22 e 24 de junho. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Veja a íntegra da pesquisa:

