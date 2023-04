‘Lula voltará gigante da China, enquanto Bolsonaro se converteu em rato’, diz Luís Costa Pinto

Na avaliação do jornalista, o encontro com Xi Jinping mostra a percepção da ambição da agenda internacional que o Brasil reassumiu com a volta do Lula à Presidência edit

247- O jornalista Luís Costa Pinto, em sua participação no Bom dia 247 desta sexta-feira (14), avaliou a ida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à China para restabelecer a parceria bilateral com o gigante asiático. “Quero falar da dimensão de gigante do Lula quando ele voltar ao país e a dimensão de rato que o adversário que ele derrotou, Jair Bolsonaro, assumiu”.

“Esta semana foi um divisor de águas não só para a gente ter de maneira mais nítida a percepção da ambição dessa agenda internacional que o Brasil reassumiu com a volta do Lula à Presidência. Já seria histórico se fosse apenas para repôr o Brasil no leito democrático. Mas é muito mais do que isso”, pontuou.

Na avaliação de Costa, a viagem a Pequim se consolidou como um segundo momento da agenda aberta por Lula, quando teve encontro com o presidente norte-americano Joe Biden, dialogando, assim, com as duas atuais potências mundiais.Segundo Costa, “a recepção calorosa dos chineses só foi assim porque era o Lula”.

“Era o Lula liderando um governo que tem pretensões geopolíticas e estratégicas internacionais. Ele está à frente de um projeto político. O Brasil está se colocando nesse mundo multipolar como um dos centros regionais de gravidade de poder, e em uma posição de diálogo que a gente nunca teve. O Lula à vontade aí [sentado ao lado de Xi Jinping], essa imagem está para o terceiro mandato do Lula como aquela imagem do Obama dizendo para o Lula, diante de outras lideranças internacionais: ‘esse é o cara’”, finalizou.

Assista:

